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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı' mesajı

Türkiye, Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan bu yana işgalini şiddetle kınadığını bildirdi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba09:44 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:10

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği anımsatıldı.

Söz konusu olayda, 1000'den fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen açıklamada, kayıpların akıbetinin ise halen öğrenilemediğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalmış olup, kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."

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