İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1711
  • EURO
    35,0325
  • ALTIN
    2255.77
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Irak'a yardım eli! Ramazan desteği sürüyor
Güncel

Türkiye'den Irak'a yardım eli! Ramazan desteği sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardım çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde bin gıda kolisi dağıttı.

AA22 Mart 2024 Cuma 02:44 - Güncelleme:
Türkiye'den Irak'a yardım eli! Ramazan desteği sürüyor
ABONE OL

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ramazan olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kerkük kenti ve çevresinde 5 gündür gıda yardımlarının devam ettiğini aktaran Temelli, bu kapsamda toplam bin gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Temelli, her ailenin günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, yardımları özellikle engelli, yetim göçmen durumunda ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Gıda yardımlarının yanında iftar sofraları kurduklarını da anlatan Temelli, "Kerkük'ün çeşitli semtleri ve çevresinde verdiğimiz iftarlarda özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri bir sofrada bir araya getirdik." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.