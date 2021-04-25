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Türkiye'den Irak'taki hastanede çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Hatip Hastanesi'nde meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 12:35 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:36
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu sabaha karşı meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında en az 30 hasta ve hasta yakınının öldüğünün büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu duyurmuştu.

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