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Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında yapılan açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz” denildi.

IHA24 Mayıs 2022 Salı 14:58 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak Kerkük'te 23 Mayıs'ta gerçekleşen terör saldırısı hakkında bir açıklama yapıldı. Saldırı faillerinin yakalanarak adalet önünde hesap vermeleri beklendiği belirten Dışişleri açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tazehurmatu ve Beşir ilçelerine dün (23 Mayıs) akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Bu vesileyle, terörizmle mücadelesinde dost ve komşu Irak halkı ve Hükümetinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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