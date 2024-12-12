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Güncel

Türkiye'den İran menşeli ürünler için düzenleme

İran menşeli düz cam ithalatına 200 gün süreyle ton başına 36 dolarlık geçici korunma önlemi uygulanacak.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Türkiye'den İran menşeli ürünler için düzenleme
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle açılan soruşturma kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, İran menşeli düz cam ithalatına yönelik bugünden itibaren 200 gün süreyle ton başına 36 dolarlık ek mali yükümlülük devrede olacak.

Soruşturma sonucu korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, uygulama yürürlükten kalkacak. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.

Karar hükümlerinin yürütmesi Ticaret Bakanı sorumluluğunda olacak.

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