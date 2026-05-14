Türkiye'den İran'a yardım eli: 7 tır dolusu malzeme yola çıktı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, mart ayından bu yana süren İran'a yönelik saldırılar, ülke genelinde ağır bilançoya neden oldu.

Resmi raporlara göre, saldırılar sonucu 3,2 milyondan fazla insan iç göçle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başta hastaneler ve klinikler olmak üzere çok sayıda sağlık tesisi ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medya Birimi'nden Yakup Alaca, komşu İran halkına yönelik insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Alaca, saldırılar sonucunda İran'ın büyük kentlerinde çok büyük yıkımlar meydana geldiğini kaydederek, "3,2 milyon insan yerlerinden edildi. Bu insanlar yardımlarımızı bekliyor. Biz de İHH olarak özellikle sağlık alanında yaşanan aksaklıkları gidermek için 1 tır ilaç desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte gıda, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan toplam 7 tır insani yardım malzememizi İran'a gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

AMAÇ İNSANİ YARDIMDA 50 TIRA ULAŞMAK

Daha önce 4 tırı İran'a gönderdiklerini aktaran Alaca, bunlarla birlikte toplam 11 tır insani yardımın ülkeye ulaştığını bildirdi.

Alaca, amaçlarının ilk etapta 50 tıra ulaşmak olduğunu vurgulayarak, destek olan bağışçılara teşekkür etti.

Uğurlama programının ardından yardım tırları, İran sınır kapısına doğru yola çıktı.