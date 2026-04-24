Türkiye'den İran'a yardım eli! Çok sayıda tıbbi malzeme İran'a ulaştı

104 palet 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 2 palet 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 1 palet 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğü'nün deposuna nakledildi.

ACİL MÜDAHALE VE CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN TIBBİ SARF MALZEMELERİ TIRLARA YÜKLENDİ

İran'a gönderilen yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer alıyor. Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

YARDIM TIRLARINDA TEMEL İLAÇLAR VE ONKOLOJİ İLAÇLARI DA BULUNUYOR

İran'a gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar yer alırken; soğuk zincir ilaçlar arasında onkoloji ilaçları da bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İRAN'A İLK ETAPTA 3 TIR İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMESİ GÖNDERMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı İran'a aynı ay içerisinde ikinci kez insani amaçlı tıbbi malzeme gönderdi. İlk etapta 3 tır (60 palet) tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi İran'a gönderilmiş; röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bölgeye ulaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 107 paletten oluşan ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a ulaştı.