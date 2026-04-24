Türkiye'den İran'a yardım eli: Tıbbi malzemeler yola çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğünün deposuna nakledildi.

Tıbbi malzemelerin haricinde kritik ilaçların da bulunduğu 107 paletten oluşan malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

ACİL MÜDAHALE VE CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN TIBBİ SARF MALZEMELERİ TIRLARA YÜKLENDİ

Yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer alıyor.

Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

Gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotik, ağrı kesici ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlarla onkoloji ilaçları da bulunuyor.

DAHA ÖNCE 3 TIR MALZEME GÖNDERİLMİŞTİ

Bakanlık tarafından İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gönderilmişti. Bu malzemeler arasında röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyordu.