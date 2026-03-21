Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'daki son durum hakkında yapılan yazılı açıklama şöyle:

Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz.

İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir.