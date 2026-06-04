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Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Yerleşimci terörünü teşvik ediyor

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı işgal girişimine onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Yerleşimci terörünü teşvik ediyor
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Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir. İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

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