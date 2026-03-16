İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1768
  • EURO
    50,8623
  • ALTIN
    7096.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Türkiye'den İsrail'e Lübnan tepkisi: En güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve 'bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatının' en güçlü biçimde kınandığını bildirdi.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını" bu kez Lübnan'da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğu bir kez daha vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.