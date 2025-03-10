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Güncel

Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi

İsrail basını, Türkiye'nin NATO'nun yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto ettiğini yazdı.

Star Gazetesi10 Mart 2025 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi
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Gazze'de 50 bine yakın Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail, NATO'da Türkiye engeline takıldı.

İsrail basını, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde Türkiye'nin İsrail'in NATO'nun "dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına katılmasını engellediğini bildirdi.

Kararın yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatların da olduğu NATO'nun tatbikat için koordinasyon ekibi tarafından düzenlenen toplantının ardından geldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin hamlesi karşısında çaresiz olduğunu ima eden İsrail basını, "NATO kararları fikir birliği gerektirir ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan, Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma yoktur" ifadelerini kullandı.

Basına konuşan İsrailli bir yetkili ise veto üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

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