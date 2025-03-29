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Türkiye'den uluslararası topluma İsrail çağrısı: Birlik içinde hareket edilmeli

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir.' açıklamasında bulundu.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 12:32 - Güncelleme:
Türkiye'den uluslararası topluma İsrail çağrısı: Birlik içinde hareket edilmeli
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan halkına olan desteğin yinelendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha gösterdiği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez dün başkent Beyrut'u da hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

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