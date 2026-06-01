Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve İsrail milli marşının okunması dahil olmak üzere çeşitli provokatif eylemlerde bulunulduğu belirtilerek, söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bakanlık açıklamasında, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.