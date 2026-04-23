  • Türkiye'den İsrail'e Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilme çağrısı
Türkiye'den İsrail'e Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilme çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetini ülkeyi bölgesel tırmanıştan uzak tutma çabalarından dolayı takdir ettiklerini belirterek, İsrail'e Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilme çağrısı yaptı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 07:25 - Güncelleme:
Yıldız, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bölgenin zorlu bir dönemden geçerken, barış ve istikrarın tüm paydaşlar arasında yakın ve sürekli bir koordinasyon gerektirdiğine işaret eden Yıldız, Suriye'yi bölgesel şiddet döngüsünden koruma çabalarının şimdiye kadar büyük ölçüde etkili olduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu bağlamda, Suriye hükümetini, ülkeyi bölgesel tırmanıştan uzak tutma çabalarından dolayı son derece takdir ediyoruz. Bu çabalar, uluslararası toplumun, özellikle de bu konseyin takdirini ve tam desteğini hak etmektedir." dedi.

İsrail'in, Lübnan ile varılan son ateşkesin ardından Suriye'de de tırmanışa yol açacak eylemlerden kaçınması ve işgaline son vermesi gerektiğini belirten Yıldız, Güney Suriye'deki istikrarın, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılma Anlaşması'nın tam uyum içinde sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Yıldız, İsrail'e tampon bölgeden ve 8 Aralık'tan beri işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısı yaparak, "Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı vazgeçilmezdir. İstikrar, güvenlik ve ekonomik iyileşme yolunda ilerlemesi tehlikeye atılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

SURİYE'NİN BM TEMSİLCİSİ OLABİ, İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARDA SURİYE TOPRAKLARINI KULLANDIĞINI BELİRTTİ

BM Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail'in Suriye topraklarını Lübnan'a yönelik saldırılar için kullandığını belirterek, Güvenlik Konseyi'ni Tel Aviv'in eylemlerinin tüm bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Olabi, İsrail'in "sızdığı Suriye topraklarını kardeş Lübnan'ı hedef alan askeri saldırılar için bir fırlatma noktası olarak kullandığının" altını çizdi.

İsrail'in "saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürdüğüne" dikkati çeken Olabi, bu bağlamda bölgede "gerilimi ve huzursuzluğu körüklediğini ve güney Suriye'de sürekli saldırılarını tırmandırdığını" vurguladı.

Olabi, BM kuruluşları tarafından belgelendiği şekilde İsrail'in Suriye'de "sivilleri kasten hedef aldığını, Suriyeli çocukları ve sivilleri kaçırdığını" ve "tarım arazilerine bilinmeyen kimyasal maddeler püskürttüğünü" aktardı.

"Görünüşe göre İsrail, hepimizin elde ettiği tüm ilerlemeyi baltalamak amacıyla Suriye'yi mevcut bölgesel gerilime sürüklemeye kararlı." diyen Suriye Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin ve bölgenin istikrarı için "İsrail'i dizginlemek ve saldırgan politikalarına son vermek için derhal ve ciddi bir şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.