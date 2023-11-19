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  • Türkiye'den İsrail'in okul saldırısına kınama: Çocukları hedef aldığının bir başka kanıtıdır
Güncel

Türkiye'den İsrail'in okul saldırısına kınama: Çocukları hedef aldığının bir başka kanıtıdır

Türkiye, İsrail'in BM tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır.' denildi.

19 Kasım 2023 Pazar 01:21 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'in okul saldırısına kınama: Çocukları hedef aldığının bir başka kanıtıdır
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İsrail'in, Gazze' de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır.

Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır.

İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır.

İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir.

Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz"

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