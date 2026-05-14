Türkiye'den İsrailli bakan ve beraberindeki gruba Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtildi.



Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.