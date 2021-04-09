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Türkiye'den İtalya Başbakanına tepki: Hadsiz ve çirkin ifadelerini geri almasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'ye, 'göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasının beklendiğinin' vurgulandığını bildirdi.

AA09 Nisan 2021 Cuma 00:15 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 00:15
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'nin bu akşam derhal bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi Gaiani'ye, göreve atamayla gelmiş Draghi'nin, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştırılamayan "bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması"nın beklendiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

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