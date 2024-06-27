Kemer Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları, ilçenin Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası'ndaki ormanda bir kişinin böcek toplamaya çalıştığını tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum'da öğretim görevlisi I.I. olduğu ve ormanda yusufçuk/helikopter böceği topladığı tespit edildi. Durum, Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bildirildi.

DKMP görevlileri, Rus akademisyenin kullandığı atrap (böcek yakalama aleti), doku tüpü, kilitli poşetler ile canlı haldeki 'Myrmeleontidae' türü 3 helikopter böceğine el koydu. Böcekler ekipler tarafından doğaya salınırken, Rus akademisyene Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı. Akademisyen I.I. işlemlerinin ardından bırakıldı.

DKMP'DEN AÇIKLAMA

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından olayla ilgili yapılan paylaşımda "Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan kontroller sonucu ilgili şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387.141,00 TL cezai işlem uyguladık. Myrmeleontidae familyasına ait olan 3 türü doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık" denildi.

'ÖLÜ VEYA DİRİ YURT DIŞINA İZİNSİZ ÇIKARMAK YASAK'

Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri, yabancıların Türkiye'den her türlü bitki ve hayvanı (doku parçaları da dahil) ölü veya diri yurt dışına izinsiz çıkarmasının yasak olduğunu, yerli araştırmacılar olmadan ve araştırma izni almadan ülkede bilimsel araştırma yapamayacağını, genetik analiz yapılacak araştırmalarda dahi bu analizin öncelikle ülkede yapılmasının zorunlu olduğunu, TÜBİTAK tarafından analizin yapılamayacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde ise analiz yapılacak dokunun analizin ardından Türkiye'ye gönderilmek şartıyla izin verilebildiğini bildirdi. DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri, arazide benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların, şüpheli kişileri en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliklerine veya kolluk kuvvetlerine bildirmelerini de istedi.