  • Türkiye'den kaçamadı! Avrupa'nın aradığı isim enselendi
Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve Danimarka adli makamlarınca aranan Matthias Malik Lammers, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 08:22 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, 12 Mayıs 2024 tarihinde Fas-İstanbul uçuşuyla Türkiye'ye giriş yapan ve 23 Mayıs 2024 tarihli, A-5865/5-2024 kontrol numaralı Interpol kırmızı bülteniyle "adam öldürme" ile "yasa dışı ateşli silah veya patlayıcı madde bulundurma, ithal etme, ihraç etme ve kullanma" suçlarından aranan 4 Nisan 1998 doğumlu Lammers'ın, Türkiye'de ayrıca G-58 tahdit koduyla kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma; Türkiye'de görevli Danimarka Polis İrtibat Ofisi ile iş birliği içinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK desteğiyle, İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Antalya emniyet birimlerinin katılımıyla yürütüldü. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucunda Lammers, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Lammers'ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde "COB" kod adlı operasyon kapsamında ele geçirilen 17 kilogram uyuşturucu (kokain, amfetamin, MDMA ve ketamin) olayının organizatörü olduğu ve bu suçtan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

  • Matthias Malik Lammers
  • kırmızı bülten
  • Antalya

