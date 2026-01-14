Türkiye'den Kahire'de Filistinli ailelere yardım etkinliği

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Verenel Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 100 Filistinli aileye gıda yardımı ve yardım zarfları dağıtıldı. Etkinliğe 100 Filistinli çocuk da katıldı.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programda çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve oyun alanları kuruldu.



Etkinliğe Mısırlı ve Filistinli basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve Türkiye'den gelen Verenel Derneği temsilcileri de iştirak etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk gününde 200 Filistinli aileyle yardımlaşma etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, kısa süre sonra 100 aileye yönelik yeni bir destek programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Filistin halkının yanında olmayı yalnızca sözle değil, somut insani faaliyetlerle gösterdiklerini vurgulayan Şen, bu tür programların artarak devam edeceğini, yaklaşan Ramazan ayında da Gazze halkına yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirtti.

Şen, etkinliğin Verenel Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Filistin halkının onuruyla ayakta kalması ve Gazze'ye dönüş umutlarının korunması için insani yardımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Şen, Mısır makamlarının Kahire ve Ariş'te Türk kurum ve kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmasına sağladığı kolaylıkların önemli olduğunu belirterek, Mısır devletinin Filistinlilere kucak açmasının ve insani yardımların ulaştırılmasına verdiği desteğin değerli olduğunu vurguladı.

Program boyunca Büyükelçi Şen, Filistinli aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.