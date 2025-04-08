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Türkiye'den kanser çalışmaları adımı! Küba ile temas sağlandı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Rolando Gonzalez Patricio ile görüştü. Oktay yaptığı açıklamada, 'Küba'nın kanser çalışmaları noktasında çok ileri bir boyutta olduğunu görüyoruz. Burada Türkiye ile işbirliğinin mümkün olabileceğini zaten bakanlıklarımız görüşüyor. Biz de aynı şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz' dedi.

AA8 Nisan 2025 Salı 20:01 - Güncelleme:
Türkiye'den kanser çalışmaları adımı! Küba ile temas sağlandı
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Patricio ve beraberindeki heyeti Meclis'te ağırlayan Oktay, Küba'nın kendileri ve Türk milleti için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin üst düzeyde sürdüğüne işaret eden Oktay, ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı arzuladıklarını söyledi.

Toplantıda, parlamentolar arası, ticari ve uluslararası ilişkileri değerlendireceklerini ifade eden Oktay, Küba'nın, ABD'nin yaptırımlarından dolayı uzun süredir ciddi sıkıntı içinde olmasından üzüntü duyduklarını ve tek taraflı bir yaptırıma Türkiye olarak her zaman karşı çıktıklarını kaydetti.

Fuat Oktay, Türkiye'nin ekonomi, turizm ve sağlık alanlarında ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Küba'nın kanser çalışmaları noktasında çok ileri bir boyutta olduğunu görüyoruz. Burada Türkiye ile işbirliğinin mümkün olabileceğini zaten bakanlıklarımız görüşüyor. Biz de aynı şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu konuda önceki ziyaretimde Devlet Başkanı ile de bir görüşmemiz olmuştu. Bunun harekete geçme aşamasında olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİNİN ETKİSİ

Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Patricio ise Küba ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde oldukça ivme kazandığına dikkati çekerek, ülkesindeki evlerde Türk dizilerinin izlenmesinin ilişkilerin kuvvetlenmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin desteğinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Patricio, iki ülke parlamentoları arası ilişkilerin de çok iyi olduğunu ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmayı çok büyük bir şans olarak gördüklerini kaydeden Patricio, Latin Amerika'nın mesajını bu forumda duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

Patricio, yapay zeka ve iklim değişikliği konusunda detaylı çalışmalar yaptıklarını anlatarak, Parlatino olarak hayata geçirilmesi düşünülen projeleri genişletme konusunda karşılıklı ilişkileri sürdürmenin önemini vurguladı.

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