İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3543
  • EURO
    8,7305
  • ALTIN
    458.39
  • BIST100
    1108.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den kardeş ülke Somali'ye destek: 12 zırhlı askeri araç teslim edildi
Güncel

Türkiye'den kardeş ülke Somali'ye destek: 12 zırhlı askeri araç teslim edildi

Türkiye, Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı askeri araç desteğinde bulundu. Düzenlenen törende konuşan Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh, gelen yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 07:10 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 07:10
ABONE OL

Başkent Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı askeri araç, törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.