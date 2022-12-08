Türkiye'den kardeş ülkeye gönderildi

OGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında "Tarımda Modern Teknolojilerin Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim Konusunda İş birliği Niyet Beyanı" çerçevesinde çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nda yer alan ormancılık eylemleri arasında bulunan Azerbaycan'ın Karabağ ve Cebrail'deki orman projesi OGM tarafından hayata geçiriliyor.

OGM katkısıyla 65 hektar alanda kurulacak "Türkiye-Azerbaycan Karabağ Cebrail Dostluk Ormanı"nda kullanılmak üzere Konya, Eskişehir, Mardin ve Mersin orman fidanlıklarından elder çamı, kızılçam, kara servi, karaçam, sarıçam, fıstıkçamı, Halep çamı, Türk çitlembiği, alıç, ahlat, akçaağaç, dişbudak, akasya, sofora türlerinde 44 bin fidan tırlarla gönderildi.

Fidanların yanı sıra Konya, Eskişehir, Mardin ve Mersin orman fidanlıklarından fıstık çamı, sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam, akasya türlerinden 150 kilogram tohum da Azerbaycan'a ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Karabağ'da yeniden dalgalanan Azerbaycan bayrağının altında oluşturacağımız ormanla Cebrail yeniden köklerinden hayat bulacak." ifadesini kullandı.