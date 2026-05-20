Türkiye'den kardeş ülkeye tam destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığının kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki münasebetlerin, atılan ve atılacak adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğimizi, bu zaman zarfında da Sudanlı kardeşlerimizin acılarını hafifletecek insani yardımların, artarak devam edeceğini belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.