AA 22 Aralık 2020 Salı 12:25 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 12:38

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Endonezya'da Cumhurbaşkanı Widodo tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Widodo'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya ile ilişkiler her alanda gelişiyor." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu daha sonra Savunma Bakanı Subianto ile de bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Çavuşoğlu, Endonezyalı Bakan'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Subianto'nun son bir yılda 5 kere Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Savunma sanayisinde iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma iş birliği anlaşmasını yakında imzalamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Subianto, Çavuşoğlu'na makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde tasvir edildiği heykelini de gösterdi.