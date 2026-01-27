İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4053
  • EURO
    51,9146
  • ALTIN
    7077.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Katar'a kritik teklif: Güzel çalışmalar yapabiliriz
Güncel

Türkiye'den Katar'a kritik teklif: Güzel çalışmalar yapabiliriz

Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ve Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile görüşen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Katar ile dijitalleşme, Adalet Akademisinin eğitim çalışmaları, yasama reformu dediğimiz kanunların yenilenmesi anlamında tecrübe paylaşımı, Katar'daki uygulamaları görmek, bizdeki uygulamaları Katar'a aktarmak anlamında güzel çalışmalar yapabiliriz' dedi.

AA27 Ocak 2026 Salı 17:23 - Güncelleme:
Türkiye'den Katar'a kritik teklif: Güzel çalışmalar yapabiliriz
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katılan Tunç, forumun ardından Katar'daki temaslarını sürdürdü.

İlk olarak Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya gelen Tunç, görüşmede, adli işbirliği kapsamında iki ülke tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tunç, daha sonra Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, yüksek yargı kurumlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yargı organları arasında yürütülen çalışmalar ele alındı.

"KATAR'A AKTARMAK ANLAMINDA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPABİLİRİZ"

Yargı alanında elde ettikleri tecrübeleri Katar ile paylaşmaya, işbirliğini daha da artırmaya devam edeceklerine işaret eden Tunç, "Türkiye olarak bütün kanunlarımızı yeniledik, çağa uygun hale getirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda da kanunlarımızı yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katar ile dijitalleşme, Adalet Akademisinin eğitim çalışmaları, yasama reformu dediğimiz kanunların yenilenmesi anlamında tecrübe paylaşımı, Katar'daki uygulamaları görmek, bizdeki uygulamaları Katar'a aktarmak anlamında güzel çalışmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.