10 Aralık 2025 Çarşamba
  Türkiye'den katil İsrail'in, UNRWA binasına düzenlediği baskına tepki
Güncel

Türkiye'den katil İsrail'in, UNRWA binasına düzenlediği baskına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz' denildi.

IHA9 Aralık 2025 Salı 23:09 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir. Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail'in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur. Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA'ya destek vermesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

