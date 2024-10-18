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Türkiye'den Katz'ın haddi aşan paylaşımına sert tepki: Soykırım şebekesinin tetikçisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır' ifadesini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan da Katz'ın skandal paylaşımına tepki geldi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Türkiye'den Katz'ın haddi aşan paylaşımına sert tepki: Soykırım şebekesinin tetikçisi
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Çelik, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler, insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KATZ'A FOTOĞRAFLI YANIT

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki göstererek, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.

Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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