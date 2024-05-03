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Güncel

Türkiye'den Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının, Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Türkiye'den Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.

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