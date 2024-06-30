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Türkiye'den Kırgızistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DHA30 Haziran 2024 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Türkiye'den Kırgızistan'a taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve bini aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu da ifade edildi.

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