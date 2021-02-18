Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:56

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir." mesajı paylaşıldı.

Kırım'da, dün Rus güvenlik güçlerinin (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.