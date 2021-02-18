İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2021 Perşembe / 7 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9546
  • EURO
    8,4113
  • ALTIN
    398.826
  • BIST100
    1555.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki
Güncel

Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarının endişeyle karşılandığını bildirdi.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:56
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir." mesajı paylaşıldı.

Kırım'da, dün Rus güvenlik güçlerinin (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.