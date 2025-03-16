İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Güncel

Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki fiili durumun uluslararası hukukun ihlalini teşkil ettiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklendiğini bildirdi.

AA16 Mart 2025 Pazar 12:41 - Güncelleme:
Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama
ABONE OL

Bakanlık, Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesine yönelik yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'daki Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce "gayrimeşru" bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği hatırlatılarak "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yarımada'nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Kırım'daki gelişmelerin yakından izlenmesi ve uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının sürdürüleceği vurgulandı.

- KIRIM'DA NE OLDU?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.