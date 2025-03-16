Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Bakanlık, Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesine yönelik yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'daki Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce "gayrimeşru" bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği hatırlatılarak "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yarımada'nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Kırım'daki gelişmelerin yakından izlenmesi ve uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının sürdürüleceği vurgulandı.

- KIRIM'DA NE OLDU?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

