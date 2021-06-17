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Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 26 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 22:39
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Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 21.00'de Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 216 bine doza ulaştı.

Gece geç saatlerde bir miktar aşının daha KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarına ilişkin Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı değerlendirmede, temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'den her hafta belirli sayılarda aşının KKTC'ye gönderileceğini ve aşılama seferberliği başlatılacağını vurgulamıştı.

Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden her hafta Sinovac aşıları gelecek. Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak, özel hastanelerle ve Yakın Doğu Hastanesi ile de iş birliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız." demişti.

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