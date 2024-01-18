Türkiye'den KKTC'ye görevli gidenlerin gündelik tutarları belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate alarak gündelik ödeyebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 1104 lira olacak.

Bu tutar, Anayasa Mahkemesi başkanı, bakanlar, genelkurmay başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı, sahil güvenlik komutanı, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, TBMM genel sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı, Danıştay başsavcısı, bakan yardımcıları, kamu başdenetçisi için 919 lira olarak uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu başkanı, Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri, korgeneral ve koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler için ise gündelik tutarı 809 lira olarak uygulanacak.

Memur ve hizmetlilere ise kadro derecesine göre 479 lira, 589 lira ve 700 lira gündelik ödenecek.

Öte yandan, Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yurt dışına gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları yer aldı. Söz konusu tutarlar, her bir ülke için o ülkenin para birimine göre ayrı ayrı tespit edildi.

Kararlar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.