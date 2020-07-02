Türkiye'den KKTC'ye yangın helikopteri

İHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:29

KKTC Bakanlar Kurulu, olası büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye tarafından uygun görülen bir helikopterin, Temmuz ayından itibaren KKTC’de konuşlanması ve helikopter ile gelecek tüm teknik ekibin gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine karar verdi. KKTC’de Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ayrıca, helikopterin konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı’ndan yakıt temini sağlanarak, tüm giderler Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 24 DAKİKALIK UÇUŞ MESAFESİ



Edinilen bilgiye göre, halen Türkiye’de Akdeniz bölgesinde konuşlanan helikopterlerden biri, hava sıcaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde artan orman yangını riski durumlarında talep edilecek. Kıbrıs’a uçuş mesafesi 24 dakika olan helikopter, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki helikopter pistinde konuşlanacak.