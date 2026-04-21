Türkiye'den komşuya ''hayali deniz sınırı'' tepkisi: Haritaların geçerliliği yoktur

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de yetkisi olmayan alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler ilan etmesine tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı bu tasarrufların “yok hükmünde” olduğunu vurguladı.

METE ALİ MAVİŞ21 Nisan 2026 Salı 16:18 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan haritalar ve uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiğinin ve uluslararası hukuka aykırı haritalar yayımladığının tespit edildiği belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan deniz sınırlarının çizildiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu haritaların Türk deniz yetki alanlarını ihlal ettiği ve bu nedenle hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'ın 6 deniz milini aşan karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı alanlarda ve uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine yönelik getirdiği kısıtlamaların Türkiye açısından "yok hükmünde" olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, Türk balıkçılarının uluslararası hukuktan ve tarihi haklardan doğan meşru faaliyetlerini korumakta kararlı olduğu belirtilen açıklamada, bu faaliyetlere yönelik hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufun kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı, ayrıca 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni hatırlatarak, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi gerektiğine yönelik Türkiye'nin yapıcı ve samimi tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

