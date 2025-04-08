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Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

AA8 Nisan 2025 Salı 17:04 - Güncelleme:
Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı
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Bakanlık, KDC'de meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, KDC'nin başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

KDC'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 33 kişi ölmüştü.

Sel, Kinşasa'nın birçok bölgesinde büyük hasara yol açmış, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda ev yıkılmıştı.

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