Güncel

Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan maden kazasının ardından Türkiye, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

AA1 Şubat 2026 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan madeninde dün meydana gelen kazada 226 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

  • Kongo maden kazası
  • Türkiye taziye
  • hayatını kaybedenler

