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Türkiye'den koronavirüs aşısı hamlesi! Canlı yayında tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal koronavirüs aşısıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Mandal, 'Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık.' diye konuştu. Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise koronavirüs aşısı için tarih verdi.

11 Ağustos 2020 Salı 14:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:29
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Koronavirüs Türkiye Platformu tarafından yürütülen aşı çalışmalarındaki son durumu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Mandal, 'Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık' dedi. Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise '2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şunları anlattı:

"Mart ayından itibaren biz bu süreçle karşı karşıyayız. Aralık ayında bu süreç daha Türkiye'ye gelmeden evvel bu çalışmalara başlamıştık. Geçmişimizde, bizim sağlık alanında desteklediğimiz projeler var. Devletimiz tarafından 2.3 milyarlık bir kaynak ayrılmıştı. Türkiye Kovid-19 Platformu'nu oluşturduk. Şu an 18 tane proje çalışılıyor. 10'u tedavi ve ilaç, 8'i de aşı alanında. Biz 9 ay gibi bir hedef koymuştuk. Mayıs ayında sizlerle bir araya geldiğimizde yaz aylarında ilaçla ilgili, yıl sonunda da aşıyla ilgili güzel haberler vereceğimizi söylemiştik.

Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce hem ziyarette bulundular, hem açılış gerçekleşti. Bu konuda teknik anlamdaki bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız.'

VİRÜS AŞISINDA HANGİ AŞAMADAYIZ?

Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise şu bilgileri verdi:

'Özellikle ilaç projelerinde, yeni ilaç konumlandırmaya kadar projeler var. Artı bir de yerli sentez amacı devam eden projelerimiz var.

İNSAN DENEYLERİ NASIL OLACAK?

İki aşımızda hayvan aşamasını geçtik. Klinik çalışma için bir tanesini etik kuruluna aldık. Onay aldıktan sonra da insan çalışmaları başlayacak. İlk önce faz1 başlayacak. Aşının yan etkisinin olmadığını göreceğiz orada. Arkasından faz2 ve 3 gelecek. Bizim hedefimiz 2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz.

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