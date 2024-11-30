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Türkiye'den Kosova'da su kanalına saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kullanılan Zubin Potok'taki su kanalına düzenlenen saldırıyı kınadı.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Türkiye'den Kosova'da su kanalına saldırıya kınama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve Kosova'nın su ve elektrik tedariki açısından kritik önem taşıyan su kanalına dün yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz. Bu vesileyle Kosova'nın yanında olduğumuzu ve ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır bulunduğumuzu belirtiyoruz. Bölgede tırmanma yaşanmaması için bütün tarafları itidalli hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

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