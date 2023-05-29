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Türkiye'den Kosova'daki taraflara 'şiddetten kaçınma' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
Türkiye'den Kosova'daki taraflara 'şiddetten kaçınma' çağrısı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi.

Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurguladı.

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