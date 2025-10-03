İSTANBUL 25°C / 16°C
Türkiye'den kritik Sumud açıklaması… Tarih verildi: Özel uçak gönderilebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, 'İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında 50'ye yakın vatandaşımız var. İsrail'den vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatifler üzerinde duruyoruz' dedi.

Türkiye'den kritik Sumud açıklaması… Tarih verildi: Özel uçak gönderilebilir
Keçeli'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi.

(İsrail tarafından alıkonulanlar) arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.

(İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

(Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliyesi) Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde...

Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

