Güncel

Türkiye'den küresel iş birliği adımı: Başkan Erdoğan 3 anlaşmayı onayladı

Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İstanbul'da UNICEF'in küresel ofisi kurulacak.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Türkiye'den küresel iş birliği adımı: Başkan Erdoğan 3 anlaşmayı onayladı
6 Mayıs 2025'te imzalanan "Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup"un onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

ABD'nin New York kentinde 30 Mart 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma" da onaylandı.

14 Eylül 2022'de New York'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanması da gazetede yayımlandı.

