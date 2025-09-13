Türkiye'den küresel iş birliği adımı: Başkan Erdoğan 3 anlaşmayı onayladı

6 Mayıs 2025'te imzalanan "Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup"un onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
ABD'nin New York kentinde 30 Mart 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma" da onaylandı.
14 Eylül 2022'de New York'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanması da gazetede yayımlandı.