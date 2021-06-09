İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5843
  • EURO
    10,4731
  • ALTIN
    521.853
  • BIST100
    1446.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya 30 bin Sinovac aşısı
Güncel

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya 30 bin Sinovac aşısı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı, Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 14:23 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:23
ABONE OL

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, resmi Facebook hesabından Türkiye'nin hibe ettiği aşıların ülkeye ulaşmasıyla ilgili fotoğraflar paylaştı.

Filipçe, dost ülke Türkiye'den 30 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, "Sunulan destek ve öncelikle bizler için önemli olan vadedilen miktarın çok hızlı bir şekilde ulaşmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çokça teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Filipçe, Türkiye'nin gönderdiği aşıların en kısa zamanda ülke genelindeki aşılama merkezlerine ulaştırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe'yi Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Zaev ve Filipçe, Türkiye ziyareti sonrası Kuzey Makedonya'ya döndükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine 30 bin Sinovac aşısı bağışında bulunacağını söylediğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.