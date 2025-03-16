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Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uzanan yardım eli: Yangında yaralananlar İstanbul'a getiriliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında ağır yaralanan 3 kişinin, Bakanlığa ait ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledileceğini duyurdu.

16 Mart 2025 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uzanan yardım eli: Yangında yaralananlar İstanbul'a getiriliyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin tedavi edilmesi için Bakanlığa ait ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."

  • Kuzey Makedonya Yangını
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