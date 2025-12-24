Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başbakanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuya ilişkin paylaşımında şu detaylara yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.