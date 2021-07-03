İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2021 Cumartesi / 23 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Güncel

Türkiye'den Libya'ya destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangının ardından bu ülke makamlarına her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiklerini aktardı.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:00
ABONE OL

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktığının üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.

Bilgiç, "Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz, dost ve kardeş ülke Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Libya Ulusal Birlik Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.