İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8362
  • EURO
    50,6609
  • ALTIN
    6163
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Lübnan'a güvenlik desteği sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hazırız
Güncel

Türkiye'den Lübnan'a güvenlik desteği sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

AA23 Aralık 2025 Salı 18:49 - Güncelleme:
Türkiye'den Lübnan'a güvenlik desteği sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hazırız
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "HAZIRIZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirten Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.