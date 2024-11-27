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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! Ateşkes sonrası Türkiye'den teklif

Dışişleri Bakanlığı, 'Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.' açıklamasında bulundu. Açıklamada, 'Türkiye, Lübnan'da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır.' denildi.

27 Kasım 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! Ateşkes sonrası Türkiye'den teklif
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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

Türkiye, Lübnan'da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır.

Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

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